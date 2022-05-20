ЄС вивчає варіанти передачі заморожених активів росіян на відновлення України
Європейський союз вивчає способи використання заморожених активів російських олігархів для фінансування відновлення України після війни. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Наші юристи інтенсивно працюють над пошуком можливих способів використання заморожених активів олігархів для відновлення України. Я думаю, що Росія також повинна внести свій внесок", - додала глава Єврокомісії.
Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що ідея передачі заморожених російських активів для фінансування відновлення України активно обговорює в G7 і Євросоюзі. Він повідомив, що політично відкритий для ідеї конфіскації валютних резервів російського центрального банку.
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