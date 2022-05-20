ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС изучает варианты передачи замороженных активов россиян на восстановление Украины

Новина українською →
Брюссель, Пятница 20 мая 2022 01:21
ЕС изучает варианты передачи замороженных активов россиян на восстановление Украины Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Европейский союз изучает способы использования замороженных активов российских олигархов для финансирования восстановления Украины после войны. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наши юристы интенсивно работают над поиском возможных способов использования замороженных активов олигархов для восстановления Украины. Я думаю, что Россия также должна внести свой вклад", - добавила глава Еврокомиссии.

Напомним, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что идея передачи замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины активно обсуждает в G7 и Евросоюзе. Он сообщил, что политически открыт для идеи конфискации валютных резервов российского центрального банка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Вторжение России в Украину Донбасс Еврокомиссия
NEWS
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
DAILY
Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ