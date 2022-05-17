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Глава Мінфіну Німеччини підтвердив можливість передачі Україні заморожених активів Росії

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Берлін, Вівторок 17 травня 2022 09:26
Глава Мінфіну Німеччини підтвердив можливість передачі Україні заморожених активів Росії Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ідея передачі заморожених російських активів для фінансування відновлення України активно обговорює в G7 і Євросоюзі. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер відкритий для цієї ідеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лінднера виданню Corriere della Sera.

"Я політично відкритий для ідеї конфіскації валютних резервів російського центрального банку", - сказав він.

За його словами, про це вже кажучи на "Великій сімці" і в Європейському Союзі, "пропозиції на столі".

"Що стосується приватних активів, нам доведеться подивитися, що можна зробити з точки зору закону. Навіть якщо ми маємо справу з російськими олігархами, ми повинні поважати верховенство закону", - додав він.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз повинен розглянути питання про вилучення заморожених російських валютних резервів. Гроші повинні сплатити витрати на відновлення України після війни.

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