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Коли ЄС позбудеться залежності від енергоресурсів Росії: відповідь голови Єврокомісії

Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європейський Союз зможе позбутися залежності від російських енергоносіїв вже через 6-7 місяців.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її прес-конференція.

"Я глибоко переконана, що ми переможемо, і що ми сильніші. Вже зараз Норвегія поставляє набагато більше газу в Європейський Союз, ніж Росія. На початку війни з усього імпортованого газу 40% припадало на російський газ. Це тривало багато років. Сьогодні тільки 9 відсотків – це російський газ, і це показує, що через шість-сім місяців ми повністю позбудемося залежності від російських викопних енергоресурсів", - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС вже повністю зупинив імпорт російського вугілля, послідовно зменшує імпорт російської нафти, диверсифікували шляхи поставок газу. Всі ці заходи допоможуть з упевненістю пройти наступну зиму.

Раніше ми писали, що Європейська комісія запропонує граничну ціну на російський газ поряд із заходами, що включають обов'язкове скорочення споживання електроенергії в ЄС і обмеження доходів негазових виробників електроенергії.

Також повідомлялося, що Росія може припинити постачання газу та інших енергоресурсів до Євросоюзу, якщо Брюссель введе ліміт цін.

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