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Урізати доходи Росії: Єврокомісія запропонує обмежити ціну на російський газ

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Брюссель, Середа 07 вересня 2022 14:48
Урізати доходи Росії: Єврокомісія запропонує обмежити ціну на російський газ Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія запропонує граничну ціну на російський газ поряд із заходами, що включають обов'язкове скорочення споживання електроенергії в ЄС і обмеження доходів негазових виробників електроенергії, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми запропонуємо граничну ціну на російський газ... Ми повинні урізати доходи Росії, які Путін використовує для фінансування цієї жорстокої війни на Україні", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Президент Володимир Путін заявив сьогодні, що Росія припинить поставки газу і нафти, якщо будуть введені обмеження на ціни.

Деякі країни ЄС, яким потрібно буде схвалити пропозиції ЄС, побоюються обмежувати ціни на російський газ, побоюючись, що це буде коштувати їм скорочення поставок, які вони все ще отримують з Москви.

Фон дер Ляєн розповіла про майбутні екстрені пропозиції ЄС щодо зниження стрімко зростаючих цін на газ і електроенергію, які призвели до збільшення рахунків для домашніх господарств і завдали удару по енергоємним галузям Європи.

За словами фон дер Ляєн, ЄС хоче обмежити доходи генерації, що не працює на газі, і перенаправити їх "несподіваний прибуток" на заходи підтримки домашніх господарств і компаній.

Нафтові і газові компанії, що зафіксували значний стрибок прибутку, також повинні будуть внести "внесок солідарності", сказала фон дер Ляєн, не вдаючись у подробиці.

Інші заходи, які висуне Брюссель, включають вимогу до країн скоротити споживання електроенергії в години пік і допомогу з ліквідністю для фірм, що стикаються з величезними вимогами до забезпечення.

Міністри енергетики країн ЄС обговорять пропозиції на екстреному засіданні в п'ятницю.

Ціни на електроенергію і паливо в Європі різко зросли, оскільки Росія скоротила обсяги поставок газу в Європу. Москва обґрунтувала припинення поставок технічними проблемами і західними санкціями, введені у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін виклав брехливу версію припинення поставок газу в Європу. Він наполягає на тому, що "Північний потік" був зупинений через витік масла.

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