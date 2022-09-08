Когда ЕС избавится зависимости от энергоресурсов России: ответ главы Еврокомиссии

Европейский Союз сможет избавиться зависимости от российских энергоносителей уже через 6-7 месяцев.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пресс-конференцию.
"Я глубоко убеждена, что мы победим, и что мы сильнее. Уже сейчас Норвегия поставляет гораздо больше газа в Европейский Союз, чем Россия. В начале войны из всего импортируемого газа 40% приходилось на российский газ. Это длилось много лет. Сегодня только 9 процентов – это российский газ, и это показывает, что через шесть-семь месяцев мы полностью избавимся зависимости от российских ископаемых энергоресурсов", - подчеркнула Урсула фон дер Ляен.
По ее словам, ЕС уже полностью остановил импорт российского угля, последовательно уменьшает импорт российской нефти, диверсифицировали пути поставок газа. Все эти мероприятия помогут с уверенностью пройти следующую зиму.
Ранее мы писали, что Европейская комиссия предложит предельную цену на российский газ наряду с мерами, включающими обязательное сокращение потребления электроэнергии в ЕС и ограничение доходов негазовых производителей электроэнергии.
Также сообщалось, что Россия может прекратить поставки газа и других энергоресурсов в Евросоюз, если Брюссель введет лимит цен.
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