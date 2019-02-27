ЄС виключить Клюєва зі списку санкцій

ЄС продовжить санкції проти екс-президента України Віктора Януковича
Евросоюз принял решение исключить экс-главу администрации президента Андрея Клюева из списка санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
Также журналист сообщил, что ЕС продлит санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича.
"Евросоюз принял решение исключить Андрея Клюева из списка санкций, но Янукович и еще 11 человек остаются (в списке санкций, - ред.) еще на один год", - написал он.
В марте 2018 года суд Европейского союза отказался отменять санкции против бывшего министра энергетики и угольной промышленности при Януковиче Эдуарда Ставицкого. В частности, Ставицкий обжаловал санкции, введенные против него Советом Европейского союза в 2016 году, суд постановил отклонить жалобу и приказал ему возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС.