ЄС ініціював справу проти Китаю у СОТ

Фото: Європейська комісія (flickr.com/photosmartinschulz)

Європейський союз (ЄС) ініціює розгляд у Світовій організації торгівлі (СОТ) через діючі в Китаї правила з інтелектуальної власності для європейських компаній. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії (ЄК).

Зазначено, що якщо по запитаним консультаціям не буде прийняте задовільне рішення протягом 60 днів, ЄС зможе попросити СОТ створити групу для винесення рішення з цього питання.

Відзначається, що європейські компанії, які приходять на ринок у Китай, повинні надавати права власності або використання своїх технологій китайським організаціям і не можуть вільно домовлятися про ринкові умови про передачу технологій. На думку ЄК, такі умови суперечать правилам СОТ.

Єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрьом підкреслила, що технологічні інновації та ноу-хау є основою європейської економіки. Це робить компанії ЄС конкурентоспроможними на світовому ринку і підтримує сотні тисяч робочих місць у Євросоюзі.

"Ми не можемо дозволити нашим компанія "здати" ці насилу зароблені знання будь-якій країні. Це суперечить міжнародним правилам, які ми всы узгодили в СОТ. Якщо основні гравці не будуть дотримуватися правил, вся система може впасти", - заявила єврокомісар.

Нагадаємо, Євросоюз відповість на введення мит США на сталь і алюміній з Європи в рамках норм СОТ і, зокрема, може ввести мита на американську журавлину і віскі бурбон.