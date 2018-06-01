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ЕС инициировал дело против Китая в ВТО

НовостиЭкономика    01.06.2018 - 17:24
Фото: Европейская комиссия (flickr.com/photosmartinschulz)
Фото: Европейская комиссия (flickr.com/photosmartinschulz)

Компании ЕС на рынке Китая должны предоставлять права собственности или использования своих технологий китайским организациям

Европейский союз (ЕС) инициирует разбирательство в Всемирной организации торговли (ВТО) из-за действующих в Китае правил по интеллектуальной собственности для европейских компаний. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

Указано, что если по запрошенным консультациям не будет принято удовлетворительное решение в течение 60 дней, ЕС сможет попросить ВТО создать группу для вынесения решения по этому вопросу.

Отмечается, что европейские компании, которые приходят на рынок в Китай, должны предоставлять права собственности или использования своих технологий китайским организациям и не могут свободно договариваться о рыночных условиях о передаче технологий. По мнению ЕК, такие условия противоречат правилам ВТО.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем подчеркнула, что технологические инновации и ноу-хау являются основой европейской экономики. Это делает компании ЕС конкурентоспособными на мировом рынке и поддерживает сотни тысяч рабочих мест в Евросоюзе.

"Мы не можем позволить нашим компания "сдать" эти с трудом заработанные знания какой-либо стране. Это противоречит международным правилам, которые мы все согласовали в ВТО. Если основные игроки не будут придерживаться правил, вся система может рухнуть", - заявила еврокомиссар.

Напомним, Евросоюз ответит на введение пошлин США на сталь и алюминий из Европы в рамках норм ВТО и, в частности, может ввести пошлины на американскую клюкву и виски бурбон.

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Теги публикации: Евросоюз, Всемирная торговая организация, Китай  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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