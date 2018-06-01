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Евросоюз подтоговил соответствующие контрмеры на американские пошлины

НовостиПолитика    01.06.2018 - 16:25
Фото: флаг ЕС (РБК-Украина)
Фото: флаг ЕС (РБК-Украина)

ЕС уверяет, что действия будут разумными, соразмерными и полностью соответствовать правилам и обязательствам ВТО

Евросоюз ответит на введение пошлин США на сталь и алюминий из Европы в рамках норм Всемирной торговой организации (ВТО) и, в частности, может ввести пошлины на американскую клюкву и виски бурбон. Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини после встречи с главой Министра иностранных дел Китая Ван И, сообщает AFP.

"ЕС ни с кем не воюет. ЕС - это мирный проект, в том числе в сфере торговли", - сказала Могерини в Брюсселе, отметив, что блок подготовил соответствующие контрмеры решению США.

Также она отметила, что Европейский союз в этой ситуации должен защищать свои интересы и обратится в ВТО.

"Это не означает, что Соединенные Штаты не являются нашими ближайшими партнерами, друзьями и союзниками, они остаются такими. Мы очень тесно сотрудничаем с США по большинству вопросов - от безопасности до международных внешнеполитических вопросов. И это будет продолжаться. Но, как я сказала, Европейский союз должен отстаивать свои интересы. Я могу заверить вас, что меры Европейского союза будут разумными, соразмерными и полностью соответствовать правилам и зобов'обязательствами ВТО", - пояснила она.

Могерини ожидает, что Китай "также будет работать в этом направлении с полной энергией и решительностью".

В марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий отношении Китая, России и Японии.

Напомним, что Канада в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия введет свои пошлины на сумму в 16,6 миллиарда долларов.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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