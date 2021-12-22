ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС не має можливостей для введення санкцій проти Росії у сфері газу, - прем'єр Італії

Новость на русском →
Рим, Середа 22 грудня 2021 13:58
ЄС не має можливостей для введення санкцій проти Росії у сфері газу, - прем'єр Італії Фото: прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Європейський Союз зараз не має можливостей для запровадження санкцій проти Росії. Мова йде про газову сферу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час конференції за підсумками року, яку цитує Agenzia Nova.

"Сьогодні ми маємо лише деякі фактори економічного стримування. Але якщо ми хочемо прийняти санкції, які включають також газ, чи достатньо ми сильні, щоб це зробити? Чи настав час? Відповідь - ні", - сказав Драгі.

За його словами ЄС має зараз зберігати статус діалогу з російським президентом Путіним, який нібито заявляє, що "хоче залишатися у стані переговорів".

"У них (переговорах - ред.) розвиток подій, можливо, не призведе до успіху. Незворотні рішення все ще можливі", - додав Драгі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, Євросоюз готовий ввести санкції, які дорого обійдуться Російській Федерації, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

Також стало відомо, що влада Німеччини поки не розглядає можливість введення санкцій проти "Північного потоку-2". Це питання німецький уряд готовий розглянути у разі нападу Росії на Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація Італія Санкції проти Росії Газ
NEWS
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
DAILY
Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити