ЄС не має можливостей для введення санкцій проти Росії у сфері газу, - прем'єр Італії

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Європейський Союз зараз не має можливостей для запровадження санкцій проти Росії. Мова йде про газову сферу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час конференції за підсумками року, яку цитує Agenzia Nova.

"Сьогодні ми маємо лише деякі фактори економічного стримування. Але якщо ми хочемо прийняти санкції, які включають також газ, чи достатньо ми сильні, щоб це зробити? Чи настав час? Відповідь - ні", - сказав Драгі.

За його словами ЄС має зараз зберігати статус діалогу з російським президентом Путіним, який нібито заявляє, що "хоче залишатися у стані переговорів".

"У них (переговорах - ред.) розвиток подій, можливо, не призведе до успіху. Незворотні рішення все ще можливі", - додав Драгі.