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Німеччина поки не готова вводити санкції проти "Північного потоку -2", - Мельник

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 17:16
Німеччина поки не готова вводити санкції проти "Північного потоку -2", - Мельник Фото: Надзвичайний і Повноважний посол України в Німеччині Андрій Мельник (mfa.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Влада Німеччини поки не розглядає можливість введення санкцій проти "Північного потоку-2". Це питання німецький уряд готовий розглянути у разі нападу Росії на Україну.

Про це в коментарі РБК-Україна на полях дипломатичного форуму в Гуті повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Ми цю тему (превентивних санкцій проти "Північного потоку-2" - ред.) щодня проштовхуємо. Поки ми таку готовність (з боку Німеччини - ред.) не бачимо", - сказав Мельник.

За його словами, німецькі політичні еліти сумніваються, що Росія нападе на Україну. При цьому, зазначив дипломат, так вважає і уряд Німеччини, і опозиція.

"Вони вважають, що це брязкання зброєю. Тому вони не хочуть спекулювати на цьому сценарії. Але голоси там дійсно є в партіях світлофорної коаліції", - додав посол.

Мельник зазначив, що у разі вторгнення Росії в Україну питання про санкції проти "Північного потоку-2" повернеться до порядку денного німецької влади.

"Я думаю, що тут маневр не буде для них широкий і буде звужуватися, якщо ситуація не буде поліпшуватися", - уточнив дипломат.

Він додав, що Україна працює над тим, щоб тема "Північного потоку-2" і загроз, які несе газопровід, не пішла з порядку денного і повернулася в політичне русло.

"Поки нам це не вдається, тому що соціал-демократи, як партія, у якої є канцлер, поки не готова в такому руслі про це говорити. Але по інших партіях позиції не змінилися і ми будемо чекати цих шансів", - резюмував Мельник.

Нагадаємо, раніше США заявили, що провели хороші переговори з новим урядом Німеччини щодо "Північного потоку-2", яке зробило "рішучі заяви" по газопроводу.

Відзначимо, на тлі затримки сертифікації "Північного потоку-2" у Європі продовжують зростати ціни на газ. На торгах 21 грудня котирування перевищили 2100 доларів за тисячу кубометрів.

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