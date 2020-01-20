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В ЄС хочуть зобов'язати виробників встановлювати єдиний тип кабелю зарядки

Новини » В світі     20.01.2020 - 16:52
В ЄС хочуть зобов'язати виробників встановлювати єдиний тип кабелю зарядки
Ілюстративне фото (europarl.europa.eu)

Таким чином, у ЄС планують зменшити кількість електронних відходів

Члени Європейського парламенту хочуть зобов'язати виробників техніки встановлювати єдиний тип кабелю зарядки для електронних пристроїв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Офіційне формулювання свідчить, що цією ініціативою хочуть "спростити життя споживачів та скоротити обсяг електронних відходів шляхом запровадження загального зарядного пристрою для мобільних пристроїв".

У Європарламенті закликали Єврокомісію висунути пропозицію до липня 2020 року. За ініціативою варто парламентський комітет з внутрішнього ринку та захисту споживачів.

За даними Європейської комісії, електронні відходи є одним з найбільш швидко зростаючих потоків відходів в ЄС, і очікується, що до 2020 року вони зростуть до 12 мільйонів тонн.

Законодавці ЄС закликали до розробки загального зарядного пристрою ще у 2014 році. До цього часу Комісія дотримувалася добровільного підходу до заохочення виробників мобільних телефонів до співпраці.

Нагадаємо, раніше у Європейському парламенті назвали Росію "неминучим джерелом загроз" для безпеки ЄС і вважають, що РФ активно прагнути підірвати європейську єдність.

Також РБК-Україна писало, що в Європарламенті закликають вжити заходи щодо Польщі та Угорщини. Справа стосується судової реформи в Польщі та обмеження свободи преси в Угорщині.

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