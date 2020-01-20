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В ЕС хотят обязать производителей устанавливать единый тип кабеля зарядки

Новости » В мире     20.01.2020 - 16:52
В ЕС хотят обязать производителей устанавливать единый тип кабеля зарядки
Иллюстративное фото (europarl.europa.eu)

Таким образом, в ЕС планируют уменьшить количество электронных отходов

Члены Европейского парламента хотят обязать производителей техники устанавливать единый тип кабеля зарядки для электронных устройств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Официальная формулировка гласит, что этой инициативой хотят "упростить жизнь потребителей и сократить объем электронных отходов путем введения общего зарядного устройства для всех мобильных устройств".

В Европарламенте призвали Еврокомиссию выдвинуть предложение к июлю 2020 года. За инициативой стоит парламентский комитет по внутреннему рынку и защите потребителей.

По данным Европейской комиссии, электронные отходы являются одним из наиболее быстро растущих потоков отходов в ЕС, и ожидается, что к 2020 году они вырастут до более 12 миллионов тонн.

Законодатели ЕС призвали к разработке общего зарядного устройства еще в 2014 году. До настоящего времени Комиссия придерживалась добровольного подхода к поощрению производителей мобильных телефонов к сотрудничеству.

Напомним, ранее в Европейском парламенте назвали Россию "неизбежным источником угроз" для безопасности ЕС и считают, что РФ активно стремиться подорвать европейское единство.

Также РБК-Украина писало, что в Европарламенте призывают принять меры в отношении Польши и Венгрии. Дело касается судебной реформы в Польше и ограничения свободы прессы в Венгрии.

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