ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Європарламенті закликають вжити заходів щодо Польщі та Угорщини

Новини » В світі     16.01.2020 - 12:55
У Європарламенті закликають вжити заходів щодо Польщі та Угорщини
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Справа стосується судової реформи в Польщі та обмеження свободи преси в Угорщині

Законодавці в Європейському парламенті вимагають від країн-членів Євросоюзу встановити конкретні вимоги і терміни для Польщі та Угорщини щодо їх верховенства закону і ситуації з судовою незалежністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Euractiv.

У відповідності з резолюцією, підтриманої п'ятьма політичними групами, Європарламент "висловлює жаль з приводу того, що слухання ще не привели до якого-небудь значного прогресу між двома державами-членами щодо усунення явних ризиків серйозного порушення цінностей Євросоюзу".

Європейська комісія запустила процедуру санкцій згідно із статтею 7 проти Польщі за реформи в судовій системі в 2017 році, в той час як Європейський парламент ініціював таку ж процедуру проти уряду Угорщини за порушення правил і цінностей ЄС у 2018 році.

Члени Європарламенту також попереджають, що нездатність ЄС діяти "підриває цілісність загальноєвропейських цінностей, взаємної довіри і довіри до ЄС в цілому".

Польща

Віце-президент Європейської комісії щодо цінностей ЄС Віра Журова заявила, що судова реформа в Польщі не відповідає вимогам ЄС. Комісія вважає, що нова дисциплінарна система не забезпечує необхідної гарантії захисту суддів від політичного контролю над їх рішеннями.

Європейська комісія оцінила, що це надає "стримувальний вплив" на рішення суддів, і вирішила на цьому тижні подати в Європейський суд запит про тимчасове призупинення діяльності Палати.

На думку польського уряду, це являє собою невиправдану спробу вплинути на внутрішні справи держави-члена.

Угорщина

Що стосується Угорщини, то Журова підкреслила обмеження свободи преси урядом, пославшись на звіт кількох ЗМІ, опублікований у грудні. У ньому йдеться, що уряд Угорщини фактично ліквідував плюралізм і свободу засобів масової інформації.

Вона також нагадала, що Центрально-Європейський університет в Будапешті був змушений переїхати до Відня в минулому році після того, як уряд Орбана націлилося на університет, заснований американським інвестором Джорджом Соросом.

Нагадаємо, раніше в Європейському парламенті назвали Росію "неминучим джерелом загроз" для безпеки ЄС і вважають, що РФ активно прагнути підірвати європейську єдність.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Європарламент вважає, що агресія Російської Федерації проти України та Грузії представляє загрозу для всього континенту.

Україна може імпортувати через Польщу до 80% потреб у газі Чоловік підпалив себе під будівлею Європарламенту
Новини України ПольшаУгорщинаЄвропарламент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся