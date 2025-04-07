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Украина национализировала активы российского олигарха Дерипаски на более 2 млрд гривен

Понедельник 07 апреля 2025 17:50
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Украина национализировала активы российского олигарха Дерипаски на более 2 млрд гривен Фото: российский олигарх Олег Дерипаска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска. Их стоимость составляет более 2 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как сообщается, речь идет о более 550 тысяч тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в Украине еще до начала полномасштабной войны. С того времени они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего Дерипаске.

Общая стоимость национализированных активов составляет более 2 млрд гривен.

Эту продукцию использовали на российских заводах олигарха для выплавки алюминия, из которого производят составляющие к баллистическим ракетам, боевым дронам и радиолокационным системам.

По материалам дела, национализированные бокситы и глинозем принадлежали российскому олигарху через подконтрольную компанию, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза.

Эта коммерческая структура выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия.

В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку этого сырья.

Вскоре следователи Службы безопасности заочно сообщили олигарху о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за финансирование вооруженной агрессии РФ. Досудебное расследование СБУ в отношении Дерипаски завершено, обвинительный акт в январе 2025 года направлен в суд.

Санкции против Дерипаски

Напомним, российский олигарх Олег Дерипаска входит в ближайшее окружение диктатора Владимира Путина и занимается производством продукции для военно-промышленного комплекса РФ.

В частности, его заводы изготавливают компоненты к баллистическим ракетам "Искандер", боевым дронам и радиолокационным системам.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили Дерипаске о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за финансирование войны России против Украины.

С апреля 2018 года Дерипаска под санкциями США из-за финансирования проектов Путина. А с 2022 года уже под санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран, из-за вторжения России в Украину.

Кроме того, в мае 2024 года США ввели санкции против сети, которая должна была помочь Дерипаске получить доступ к замороженным 1,5 млрд долларов.

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Олег Дерипаска Служба безопасности Украины Российская Федерация
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