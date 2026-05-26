В ЕС хотят ограничить право вето для новых членов из-за опыта Орбана, - The Guardian

В ЕС обсуждают возможность временно лишать новые страны-члены права вето, чтобы избежать блокирования решений после будущего расширения Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По данным издания, Еврокомиссия и страны ЕС рассматривают вариант, при котором новые члены Союза - такие как Молдова и страны Западных Балкан - в течение определенного времени не будут иметь автоматического права вето в вопросах внешней политики и других сферах, где решения принимаются единогласно.
Речь идет, в частности, о возможности блокирования санкций, международных решений или налоговых изменений.
Идея стала особенно актуальной после опыта с Венгрией. В Брюсселе до сих пор вспоминают, как правительство Виктора Орбана блокировало ряд решений ЕС, в частности по помощи Украине.
По информации издания, временное ограничение права вето могут впервые применить к Черногории, которая сейчас является ближайшей к вступлению среди девяти официальных стран-кандидатов.
В этом месяце специальная техническая группа уже провела первое заседание по подготовке договора о вступлении Черногории в ЕС, что свидетельствует о переходе переговоров в финальную стадию после 14 лет переговоров.
Один из дипломатов ЕС отметил, что отсрочка права вето является одним из "конструктивных решений", которые рассматриваются в рамках процесса "креативного мышления" по расширению ЕС.
"Продолжается дискуссия о том, как обеспечить, чтобы масштабное расширение было выгодным как для стран-кандидатов, так и для самого ЕС. Идеи, связанные с внутренними реформами и различными аспектами договоров о присоединении, являются частью этого процесса", - добавил другой дипломат.
Впрочем, в ЕС признают, что такая идея является юридически противоречивой. Именно поэтому ограничение права вето рассматривают лишь как временный механизм, чтобы избежать создания "членов второго сорта".
В то же время в Брюсселе опасаются, что расширение без внутренних реформ может парализовать работу ЕС.
В Германии уже открыто говорят о необходимости изменить систему принятия решений в Союзе. Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль ранее заявлял, что ЕС с 35 странами не сможет работать по старым правилам.
Среди стран-кандидатов Украина считается частным случаем из-за масштабов войны, огромных затрат на восстановление и геополитического значения для ЕС.
По оценкам Евросоюза, Украина технически может завершить процесс вступления примерно за четыре года, однако окончательное решение будет зависеть не только от реформ, но и от политической ситуации и возможного завершения войны.
Параллельно в Европе продолжается дискуссия о других моделях интеграции новых стран.
В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил "ассоциированное членство" для Украины как промежуточный этап на пути к полноправному вступлению.
Такой формат предусматривал бы участие Украины в работе институтов ЕС и заседаниях без права голоса.
Президент Владимир Зеленский уже отверг эту идею, заявив, что Украина должна получить "полноценное и равноправное" членство в Евросоюзе.