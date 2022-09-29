ЕС хочет запретить продажу слезоточивого газа и электрошокеров силовикам России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

"Комиссия предложила расширить список ограничений для российских правоохранительных органов, в частности запретив им покупать или продавать оборудование для борьбы с беспорядками", - говорится в сообщении.

Речь идет о слезоточивом газе и средствах защиты от беспорядков, а также технологиях электрошокового оружия, таких как электрошокеры.

"Этот шаг был сделан на фоне беспорядков в России после оглашения Кремля о мобилизации 300 тысяч резервистов для ведения войны в Украине", - добавили напоследок.