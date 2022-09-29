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ЕС хочет запретить продажу слезоточивого газа и электрошокеров силовикам России

Фото: ЕС хочет запретить продажу слезоточивого газа и электрошокеров силовикам России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Еврокомиссия предлагает ограничить возможность российских правоохранительных органов продавать и покупать слезоточивый газ и электрошокеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Комиссия предложила расширить список ограничений для российских правоохранительных органов, в частности запретив им покупать или продавать оборудование для борьбы с беспорядками", - говорится в сообщении.

Речь идет о слезоточивом газе и средствах защиты от беспорядков, а также технологиях электрошокового оружия, таких как электрошокеры.

"Этот шаг был сделан на фоне беспорядков в России после оглашения Кремля о мобилизации 300 тысяч резервистов для ведения войны в Украине", - добавили напоследок.

Напомним, что Венгрия снова блокирует энергетические санкции ЕС против России.

Также ЕС применит "крымские санкции" ко всем неподконтрольным Украине территориям.

Ранее СМИ узнали детали восьмого пакета санкций ЕС. Брюссель намерен ограничить экспорт в РФ полупроводников, самолетов и некоторых химических веществ.

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