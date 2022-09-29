ЄС хоче заборонити продаж сльозогінного газу та електрошокерів силовикам Росії

Єврокомісія пропонує обмежити можливість російських правоохоронних органів продавати та купувати сльозогінний газ та електрошокери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
"Комісія запропонувала розширити список обмежень для російських правоохоронних органів, зокрема, заборонивши їм купувати або продавати обладнання для боротьби з заворушеннями", - йдеться у повідомленні.
Мова йде про сльозогінний газ та засоби захисту від заворушень, а також технології електрошокової зброї, такі як електрошокери.
"Цей крок було зроблено на тлі заворушень у Росії після оголошення Кремля про мобілізацію 300 тисяч резервістів для ведення війни в Україні", - додали наостанок.
Нагадаємо, що Угорщина знову блокує енергетичні санкції ЄС проти Росії.
Також, ЄС застосує "кримські санкції" до всіх непідконтрольних Україні територій.
Раніше ЗМІ дізналися деталі восьмого пакету санкцій ЄС. Брюссель має намір обмежити експорт до РФ напівпровідників, літаків та деяких хімічних речовин.
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