ЕС хочет обеспечить для Зеленского место на встрече Трампа и Путина, - Politico

Евросоюз хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, европейских лидеров на переговоры Трампа с Путиным, по всей видимости, не допустят. Поэтому они проводят много времени в беседах между собой.
При этом глава дипломатии ЕС созвала министров иностранных дел стран Евросоюза на экстренные переговоры. Туда также позвали главу МИД Украины Андрея Сибигу.
"На данный момент цель состоит в том, чтобы обеспечить украинскому президенту Владимиру Зеленскому место за столом переговоров на Аляске", - уточнило Politico.
Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина запланирована на пятницу, 15 августа.
Трамп хочет попросить у Путина, чтобы тот прекратил войну. По словам американского лидера, позитивным исходом такой встречи может стать прекращение огня между РФ и Украиной.
При этом Трамп заявлял, что участие президента Украины Владимира Зеленского в таком саммите не планируется.
Американский лидер хочет, чтобы Путин и Зеленский встретились уже позже.