Встреча Трампа и Путина Война в Украине

ЕС хочет обеспечить для Зеленского место на встрече Трампа и Путина, - Politico

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным издания, европейских лидеров на переговоры Трампа с Путиным, по всей видимости, не допустят. Поэтому они проводят много времени в беседах между собой. 

При этом глава дипломатии ЕС созвала министров иностранных дел стран Евросоюза на экстренные переговоры. Туда также позвали главу МИД Украины Андрея Сибигу. 

"На данный момент цель состоит в том, чтобы обеспечить украинскому президенту Владимиру Зеленскому место за столом переговоров на Аляске", - уточнило Politico.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина запланирована на пятницу, 15 августа.

Трамп хочет попросить у Путина, чтобы тот прекратил войну. По словам американского лидера, позитивным исходом такой встречи может стать прекращение огня между РФ и Украиной.

При этом Трамп заявлял, что участие президента Украины Владимира Зеленского в таком саммите не планируется.

Американский лидер хочет, чтобы Путин и Зеленский встретились уже позже.

Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВойна в Украине