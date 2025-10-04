ЕС хочет внести в санкционные списки против России еще 120 танкеров, - СМИ

"Теневой флот" России

По информации издания, пользуясь свободой судоходства, эти танкеры не заходят в европейские порты и не пользуются услугами европейских страховых и других компаний, что делает малоэффективными санкции.

Однако статья 110 Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует такую свободу, позволяет перехватывать суда "без национальной принадлежности".

Что запрещается

По данным EU Observer, этот список запрещает им заходить в порты ЕС или вести бизнес с европейскими фирмами, такими как страховые компании или поставщики услуг бункеровки.

"Черный список" ЕС пока имел ограниченный эффект, поскольку они могут свободно плавать по балтийским водам государств ЕС, перевозя российскую нефть клиентам в Азии, благодаря "праву мирного прохода", закрепленному в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1994 года (UNCLOS) и Копенгагенском договоре 1857 года.

Санкционное давление на Россию

В Европе надеются на увеличение количества судов теневого флота, которые можно будет останавливать. ЕС и Великобритания оказывают дипломатическое давление на страны, где ведутся реестры судов, чтобы из них исключались попавшие санкции, рассказала Мишель Визе Блокман из лондонской консалтинговой компании Windward, специализирующейся на морских перевозках.

"Новой проблемой являются мошеннические реестры - люди, которые создают веб-сайты и выдают лицензии, а затем у нас есть суда под фальшивыми флагами, плавающие европейскими водами", - сказала Визе Блокман.

"Они фактически действуют беззаконно и вне международного порядка, основанного на правилах", - добавила она.

Windward пока обнаружила 13 реестров под фальшивыми флагами.