ЕС хочет начать переговоры с Украиной о членстве до 1 июля: Politico назвало причину

Представители правительств 27 стран ЕС сегодня обсудят проект рамочной программы переговоров Комиссии о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, и время не терпит отлагательств. Поскольку уже 1 июля Венгрия станет главой Совета ЕС.

Один из европейских чиновников заявил, что бельгийское председательство стремится к тому, чтобы переговоры начались на Совете по общим вопросам, встрече министров по делам ЕС, 25 июня.

Хотя в последнем докладе Еврокомиссии по Украине были отмечены некоторые реформы, которые Киеву еще предстоит провести до начала переговоров, чиновники говорят, что Украина уже сделала большую часть домашней работы. Это включает в себя реформы по защите этнических и языковых меньшинств, как рекомендовала Венецианская комиссия.

Немногие хотят дождаться еще одного отчета, чтобы подтвердить прогресс Украины в письменном виде, опасаясь, что комиссар по вопросам расширения, венгр Оливер Вархели, может затянуть процесс.

"Вархели не захочет делать это очень быстро", - сказал один высокопоставленный чиновник.

Дипломаты не ожидают заключения сделки сегодня, учитывая, сколько сложных технических вопросов предстоит решить. Идея состоит в том, чтобы начать обсуждение на уровне послов по чувствительным вопросам.