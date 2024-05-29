ЕС хочет начать переговоры с Украиной о членстве до 1 июля: Politico назвало причину

Европейский союз хочет, чтобы переговоры о членстве Украины в блок состоялись до 1 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Представители правительств 27 стран ЕС сегодня обсудят проект рамочной программы переговоров Комиссии о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, и время не терпит отлагательств. Поскольку уже 1 июля Венгрия станет главой Совета ЕС.
Один из европейских чиновников заявил, что бельгийское председательство стремится к тому, чтобы переговоры начались на Совете по общим вопросам, встрече министров по делам ЕС, 25 июня.
Хотя в последнем докладе Еврокомиссии по Украине были отмечены некоторые реформы, которые Киеву еще предстоит провести до начала переговоров, чиновники говорят, что Украина уже сделала большую часть домашней работы. Это включает в себя реформы по защите этнических и языковых меньшинств, как рекомендовала Венецианская комиссия.
Немногие хотят дождаться еще одного отчета, чтобы подтвердить прогресс Украины в письменном виде, опасаясь, что комиссар по вопросам расширения, венгр Оливер Вархели, может затянуть процесс.
"Вархели не захочет делать это очень быстро", - сказал один высокопоставленный чиновник.
Дипломаты не ожидают заключения сделки сегодня, учитывая, сколько сложных технических вопросов предстоит решить. Идея состоит в том, чтобы начать обсуждение на уровне послов по чувствительным вопросам.
В июне 2022 года Украина получила исторический шанс стать членом Европейского союза, получив статус кандидата на саммите в Брюсселе. Однако этот статус был обусловлен проведением ряда важных реформ, направленных на укрепление верховенства права, борьба с олигархами и соответствие стандартам ЕС.
В 2023 году Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой.
Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев рассчитывает на начало переговоров уже до июля.
Недавно глава МИД Бельгии Аджа Лябиб говорила, что Брюссель хочет провести встречу с Украиной и Молдовой по началу переговоров о членстве в ЕС до конца июня.
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