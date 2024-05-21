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Бельгия хочет провести встречу с Украиной по началу переговоров о членстве в ЕС до конца июня

Вторник 21 мая 2024 12:52
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Бельгия хочет провести встречу с Украиной по началу переговоров о членстве в ЕС до конца июня Фото: глава МИД Бельгии Аджа Лябиб (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бельгия хочет провести межправительственную встречу с Украиной и Молдовой по началу переговоров о членстве в ЕС до конца июня.

Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

"Мы только что обсудили это с Молдовой, что мы намерены организовать такую межправительственную конференцию (по членству в ЕС, - ред.) во время нашего председательства до конца июня. Для Молдовы и Украины тоже", - заявила она.

Членство Украины в ЕС

Летом 2022 года Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата в ЕС. В то же время Киеву было поручено провести ряд важных реформ, связанных с верховенством закона, борьбой с олигархами и коррупцией.

В 2023 году Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС разблокировать процесс переговоров о европейской интеграции Украины и Молдовы. Как ранее отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, Киев рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС до июля.

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