ЄС хоче розпочати переговори з Україною щодо членства до 1 липня: Politico назвало причину

Представники урядів 27 країн ЄС сьогодні обговорять проєкт рамкової програми переговорів Комісії щодо вступу України та Молдови до ЄС, і час не терпить зволікань. Оскільки вже 1 липня Угорщина стане головою Ради ЄС.

Один з європейських чиновників заявив, що бельгійське головування прагне до того, щоб переговори розпочалися на Раді зі спільних питань, зустрічі міністрів у справах ЄС, 25 червня.

Хоча в останній доповіді Єврокомісії щодо України були відзначені деякі реформи, які Києву ще належить провести до початку переговорів, чиновники кажуть, що Україна вже зробила більшу частину домашньої роботи. Це включає в себе реформи щодо захисту етнічних і мовних меншин, як рекомендувала Венеціанська комісія.

Мало хто хоче дочекатися ще одного звіту, щоб підтвердити прогрес України в письмовому вигляді, побоюючись, що комісар з питань розширення, угорець Олівер Вархелі, може затягнути процес.

«Вархелі не захоче робити це дуже швидко», - сказав один високопоставлений чиновник.

Дипломати не очікують укладення угоди сьогодні, з огляду на те, скільки складних технічних питань належить вирішити. Ідея полягає в тому, щоб почати обговорення на рівні послів з чутливих питань.