Фото: первая группа украинских военных прибыла в Германию для учений на БМП Marder (Getty Images)

В Германию прибыла первая группа украинских военнослужащих, которые пройдут обучения на боевых машинах пехоты Marder.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что группа украинских военных приземлилась в Кельне в четверг, 26 января, их подготовка должна начаться в ближайшее время. Как известно, в Германии также планируют научить украинских военных пользоваться американскими БМП Bradley.