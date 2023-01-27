ua ru
Пт, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Первая группа украинских военных прибыла в Германию для учений на БМП Marder

Новина українською →
Пятница 27 января 2023 11:15
Первая группа украинских военных прибыла в Германию для учений на БМП Marder Фото: первая группа украинских военных прибыла в Германию для учений на БМП Marder (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Германию прибыла первая группа украинских военнослужащих, которые пройдут обучения на боевых машинах пехоты Marder.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что группа украинских военных приземлилась в Кельне в четверг, 26 января, их подготовка должна начаться в ближайшее время.

Как известно, в Германии также планируют научить украинских военных пользоваться американскими БМП Bradley.

Напомним, ранее Германия официально подтвердила поставки боевых машин пехоты Marder, запросы на которых отклоняли с весны прошлого года. ФРГ поставит Украине 40 таких машин.

О том, что известно о БМП Marder, которые Украина получит от Германии, читайте в нашем материале.

Также мы писали, что Германия решила предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешила другим странам соответствующие поставки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины БМП Военная помощь
NEWS
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору