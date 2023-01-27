Первая группа украинских военных прибыла в Германию для учений на БМП Marder
В Германию прибыла первая группа украинских военнослужащих, которые пройдут обучения на боевых машинах пехоты Marder.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Сообщается, что группа украинских военных приземлилась в Кельне в четверг, 26 января, их подготовка должна начаться в ближайшее время.
Как известно, в Германии также планируют научить украинских военных пользоваться американскими БМП Bradley.
Напомним, ранее Германия официально подтвердила поставки боевых машин пехоты Marder, запросы на которых отклоняли с весны прошлого года. ФРГ поставит Украине 40 таких машин.
О том, что известно о БМП Marder, которые Украина получит от Германии, читайте в нашем материале.
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