ЕС готовит важный шаг по предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, - Politico

09:03 15.05.2026 Пт
2 мин
Когда Киев может получить первый транш и на что пойдут средства?
aimg Валерий Ульяненко
ЕС готовит важный шаг по предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, - Politico Фото: Киев и Брюссель еще должны согласовать детали погашения займа за счет репараций (Getty Images)
ЕС готовится утвердить условия кредита Украине в размере 90 млрд евро уже в понедельник, 18 мая. Это приблизит Киев к получению первого транша на сумму более 9 млрд евро в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

После завершения внутренних процедур Евросоюз окончательно утвердит кредит Украине сразу после согласования Киевом и Брюсселем деталей погашения долга за счет репараций от РФ.

Если же Москва откажется выплачивать репарации после войны, лидеры европейских стран оставят за собой право использовать для погашения кредита замороженные российские активы.

На что пойдет первый транш

Средства пойдут на укрепление украинской обороны - в частности, на закупку беспилотников на сумму 5,9 млрд евро. После этого Еврокомиссия перечислит Украине 3,2 млрд евро, которые направят на покрытие бюджетных расходов, включая выплату зарплат военным.

"Комиссия стремится осуществить первый транш как можно скорее, во втором квартале 2026 года. Он покроет закупку беспилотников у Украины для Украины", - рассказал изданию европейский чиновник.

В то же время Politico пишет, что, несмотря на недавний прогресс, ЕС понимает потребность Киева в большем количестве денег в 2027 году, однако их привлечение может быть проблематичным, если страны-члены не захотят брать на себя дополнительные общие долги.

"Члены ЕС и европейские финансовые институты предоставили Украине в целом 200,6 млрд евро. Таким образом, ЕС является крупнейшим и самым стабильным финансовым партнером Украины", - отметил представитель Еврокомиссии.

Напомним, 23 апреля Европейский Совет одобрил предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро. Его погашение планируется осуществлять за счет репарационных выплат со стороны РФ.

В то же время в Брюсселе продолжаются дискуссии по использованию замороженных активов страны-агрессора. В частности, Нидерланды пытаются возобновить обсуждение механизма передачи Украине до 210 млрд евро активов РФ для финансирования обороны в 2026 году.

