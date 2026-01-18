Интенсивность боев на фронте увеличилась: Генштаб доложил о ситуации на 11 направлениях
Силы обороны Украины отбили 126 атак противника за сутки, нанеся потери врагу. Самые активные бои шли на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По состоянию на 22:00 18 января 2026 года украинские войска продолжают активно противостоять попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
За сутки произошло 126 боевых столкновений. Российские оккупанты применили 78 авиаударов с 199 управляемыми авиабомбами, задействовали 5355 дронов-камикадзе и осуществили 2985 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг провел по одной атаке, нанеся один авиаудар и осуществив 87 обстрелов, в том числе один - из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал 10 раз в районах Волчанска, Старицы, Графского, Нестерного и Круглого. Два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении произошло пять попыток врага вытеснить украинские подразделения вблизи Песчаного, Куриловки, Петропавловки и Боровской Андреевки.
На Лиманском направлении украинские защитники отражали четыре штурмовые действия в районе Ямполя, Ставок и Александровки, одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении враг трижды атаковал в Пазено и Рай-Александровке, а на Краматорском - наступательных действий не зафиксировано.
На Константиновском направлении произошло 15 боестолкновений вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки и других населенных пунктов.
На Покровском направлении враг совершил 39 атак, уничтожено 106 оккупантов, 64 безвозвратно, а также многочисленную технику и дроны.
На Александровском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки, авиаудару подвергся населенный пункт Волны.
На Гуляйпольском направлении произошло 16 боестолкновений, два из которых продолжаются. Под авиаударами оказались Гуляйполе, Воздвижовка, Верхняя Терса, Железнодорожное и Долинка.
На Ореховском направлении враг дважды пытался прорвать оборону в районе Плавней, авиаудары зафиксированы по Желтой Круче и Таврическом.
На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. На других направлениях ситуация существенно не изменилась.
Отметим, что по сравнению со вчерашней вечерней сводкой, интенсивность боев увеличилась. Вчера было 117 боеприкосновений.
Потери РФ на войне в Украине
Напомним, что по оперативным данным Генерального штаба ВСУ, общие потери России в живой силе уже приближаются к 1 225 590 человек.
Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали более 1100 оккупантов.
Кроме человеческих потерь, фиксируются значительные потери противника в технике: с начала полномасштабного вторжения было уничтожено 11 569 танков, 23 914 боевых бронированных машин, 36 261 артиллерийские системы и 1 615 реактивных систем залпового огня.