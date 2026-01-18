Интенсивность боев на фронте увеличилась: Генштаб доложил о ситуации на 11 направлениях

Силы обороны Украины отбили 126 атак противника за сутки, нанеся потери врагу. Самые активные бои шли на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 22:00 18 января 2026 года украинские войска продолжают активно противостоять попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

За сутки произошло 126 боевых столкновений. Российские оккупанты применили 78 авиаударов с 199 управляемыми авиабомбами, задействовали 5355 дронов-камикадзе и осуществили 2985 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг провел по одной атаке, нанеся один авиаудар и осуществив 87 обстрелов, в том числе один - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал 10 раз в районах Волчанска, Старицы, Графского, Нестерного и Круглого. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении произошло пять попыток врага вытеснить украинские подразделения вблизи Песчаного, Куриловки, Петропавловки и Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении украинские защитники отражали четыре штурмовые действия в районе Ямполя, Ставок и Александровки, одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении враг трижды атаковал в Пазено и Рай-Александровке, а на Краматорском - наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении произошло 15 боестолкновений вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки и других населенных пунктов.

На Покровском направлении враг совершил 39 атак, уничтожено 106 оккупантов, 64 безвозвратно, а также многочисленную технику и дроны.

На Александровском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки, авиаудару подвергся населенный пункт Волны.

На Гуляйпольском направлении произошло 16 боестолкновений, два из которых продолжаются. Под авиаударами оказались Гуляйполе, Воздвижовка, Верхняя Терса, Железнодорожное и Долинка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался прорвать оборону в районе Плавней, авиаудары зафиксированы по Желтой Круче и Таврическом.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. На других направлениях ситуация существенно не изменилась.

Отметим, что по сравнению со вчерашней вечерней сводкой, интенсивность боев увеличилась. Вчера было 117 боеприкосновений.