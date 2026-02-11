Каллас намекнула, каков перечень условий ЕС к РФ для завершения войны в Украине

Как известно, в переговорах по окончанию войны в основном участвовали представители Украины, США и России, а европейские чиновники периодически консультировались. Однако в Европе настаивают, что бед их участия мирная сделка невозможна.

"Всем, кто сидит за столом переговоров, включая россиян и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев", - сказала Каллас журналистам в Брюсселе.

Она подчеркнула, что для этого у европейского блока есть свои условия.

"И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, на которых и так оказывается сильное давление, а к россиянам", - добавила глава европейской дипломатии.

Продолжая Каллас анонсировала, что в ближайшие дни предложит правительствам стран-членов ЕС список с требованиями к России. На вопрос о том, что может входить в этот список, она упомянула всех украинских детей, похищенных во время войны, а также ограничения для российской армии.

Что нужно для контактов с РФ

Недавно СМИ писали, что на прошлой неделе главный советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бонн посетил Москву для переговоров с российскими официальными лицами.

Также некоторые европейские чиновники предложили назначить представителя ЕС для переговоров с Россией. Однако Каллас говорит, что для блока важно определить свои послания Москве, прежде чем рассматривать такое назначение.

"Если мы ни за что не будем отстаивать свои права, то нам нет смысла сидеть за столом переговоров. Важно обсудить, на какие уступки нам нужна российская сторона для достижения устойчивого мира", - резюмировала она.