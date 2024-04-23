ЕС готовит санкции против компаний из Турции, ОАЭ и Китая за помощь России, - Bloomberg

Европейский союз готовит новые санкции против компаний из Турции, Китая, ОАЭ и Гонконга за поставку продукции в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание отмечает, что компании, базирующиеся в России, а также Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, импортировали европейские товары на миллионы евро.

Впоследствии они использовались российскими военными, невзирая на торговые ограничения со стороны Евросоюза. Также ЕС также рассматривает возможность введения санкций против небольшого количества китайских и гонконгских компаний, которые, вероятно, предоставили России спутниковые изображения и другие технологии.

"В документе говорится, что некоторые компании, подлежащие проверке на предмет потенциальных санкций, базируются за пределами России, но имеют связи с российскими и белорусскими частными лицами и фирмами. Ожидается, что государства ЕС начнут обсуждение нового пакета санкций позже на этой неделе" , - пишет Bloomberg.

Россияне в обход санкций использовали технологии, связанные с навигационными системами для ракет, антенны европейского производства, а также компоненты, используемые в военной компьютерной технике.