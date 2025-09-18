ЕС готовит план "репарационного кредита" для Украины за счет российских активов, - Reuters

Как рассказали изданию неназванные чиновники, инициатива ЕС предусматривает, что Украина вернет такой кредит только после того, как Россия предоставит ей компенсацию за нанесенный в результате войны ущерб.

Концепцию идеи на прошлой неделе представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это произошло на фоне сокращения прямой военной помощи Украине от США.

По словам фон дер Ляйен, кредит можно будет обеспечить за счет денег, связанных с замороженными на Западе активами российского Центробанка. При этом сами активы конфисковать не будут - для ряда стран ЕС это неприемлемо.

Кредит от "коалиции решительных"

По словам неназванных чиновников, если Венгрия откажется участвовать, новый механизм может быть создан "коалицией решительных", а не всеми 27 странами ЕС.

"Мы провели первые предварительные обсуждения идеи нового кредита. Но пока многое, включая суммы, остается неясным", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС в комментарии Reuters.

Детали идеи Евросоюза

Согласно новой идее, ЕС может заменить российские активы на облигации с нулевым купоном, которые выпустит Еврокомиссия. Эти облигации будут обеспечены гарантиями всех стран ЕС или только тех, кто согласится участвовать.

Гарантии считаются самой рискованной частью, потому что Россия может предъявить претензии после снятия санкций. Также существует угроза вето Венгрии на продление санкций. Однако, если санкции сохранятся до полного выхода войск России из Украины, включая Крым, активы, скорее всего, останутся замороженными, и риск будет невысоким.

После замены активов облигациями их могут разместить в специальном механизме, который будет принадлежать либо всем странам ЕС, либо только участникам с гарантиями. Пока эта идея на раннем этапе.

Обход вето Венгрии

Перемещение активов из бельгийского депозитария Euroclear, по словам чиновников, даст больше гибкости для инвестиций и позволит получать более высокую доходность.

"Это значит, что российские активы можно будет инвестировать на долгий срок и под более выгодные проценты", - отметил один из них.

Чиновники уточнили, что отказ Венгрии участвовать в межправительственных гарантиях почти не повлияет на остальных, так как экономика страны слишком мала.

"Чтобы избежать давления на ЕС через вето отдельных стран, скорее всего, будет заключено межправительственное соглашение", - сказал другой представитель ЕС.