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В Польше ночью вспыхнул пожар на заводе производителя дронов для Украины

13:39 31.08.2026 Пн
2 мин
Вблизи предприятия впоследствии нашли вещи, вероятно принадлежащие преступнику
aimg Елена Чупровская
В Польше ночью вспыхнул пожар на заводе производителя дронов для Украины Фото: Неизвестный в балаклаве проник на территорию завода дронов в Польше (facebook.com.wbelectronics 3)
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В Польше ночью разразился пожар на заводе, который выпускает дроны для украинской и польской армий. Камеры зафиксировали человека в балаклаве, пробравшемся на территорию предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Что произошло на заводе WB Electronics

Пожар начался в ночь на 31 августа в польском городе Скаржиско-Каменная, на заводе компании WB Electronics. Возгорание зафиксировали около 00:23.

Одновременно оператор охранной компании сообщил полиции, что на территории предприятия сработал датчик системы защиты от взлома.

В районном управлении Государственной пожарной службы рассказали, что пожар был небольшим.

В полиции добавили, что в момент возгорания завод не работал, поэтому никто не пострадал.

Вблизи предприятия впоследствии нашли рюкзак и толстовку, которые могли принадлежать человеку, причастному к пожару.

По неофициальной информации, камеры видеонаблюдения зафиксировали неустановленное лицо в балаклаве, попавшем на территорию завода через забор.

">Сотрудники ABW работают над тем, чтобы точно установить, можем ли мы говорить об акте диверсии", - заявил спикер координатора спецслужб Яцек Добжинский.

Что известно о WB Electronics

WB Electronics - крупнейшая частная оборонная компания Польши. Предприятие выпускает, в частности, дроны FlyEye и Warmate, которыми пользуются украинские военные.

На заводе в Скаржиско-Каменной производят композитные конструкции и системы управления для беспилотников.

Напомним, 13 августа на заводе боеприпасов близ Рима, который принадлежит компании KNDS Ammo Italy и сотрудничает с Украиной, раздался взрыв и произошел пожар.

Возгорание произошло в цехе прессования пороха, пострадавших тогда не было.

Тем временем глава Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский рассказывал о перестройке украинского оборонно-промышленного комплекса за годы полномасштабной войны.

По его словам, мощности частных производителей уже превышают объемы государственного заказа, а механизм контролируемого экспорта оружия Украина до сих пор не запустила.

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