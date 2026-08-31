В Польше ночью вспыхнул пожар на заводе производителя дронов для Украины
В Польше ночью разразился пожар на заводе, который выпускает дроны для украинской и польской армий. Камеры зафиксировали человека в балаклаве, пробравшемся на территорию предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.
Что произошло на заводе WB Electronics
Пожар начался в ночь на 31 августа в польском городе Скаржиско-Каменная, на заводе компании WB Electronics. Возгорание зафиксировали около 00:23.
Одновременно оператор охранной компании сообщил полиции, что на территории предприятия сработал датчик системы защиты от взлома.
В районном управлении Государственной пожарной службы рассказали, что пожар был небольшим.
В полиции добавили, что в момент возгорания завод не работал, поэтому никто не пострадал.
Вблизи предприятия впоследствии нашли рюкзак и толстовку, которые могли принадлежать человеку, причастному к пожару.
По неофициальной информации, камеры видеонаблюдения зафиксировали неустановленное лицо в балаклаве, попавшем на территорию завода через забор.
">Сотрудники ABW работают над тем, чтобы точно установить, можем ли мы говорить об акте диверсии", - заявил спикер координатора спецслужб Яцек Добжинский.
Что известно о WB Electronics
WB Electronics - крупнейшая частная оборонная компания Польши. Предприятие выпускает, в частности, дроны FlyEye и Warmate, которыми пользуются украинские военные.
На заводе в Скаржиско-Каменной производят композитные конструкции и системы управления для беспилотников.
Напомним, 13 августа на заводе боеприпасов близ Рима, который принадлежит компании KNDS Ammo Italy и сотрудничает с Украиной, раздался взрыв и произошел пожар.
Возгорание произошло в цехе прессования пороха, пострадавших тогда не было.
Тем временем глава Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский рассказывал о перестройке украинского оборонно-промышленного комплекса за годы полномасштабной войны.
По его словам, мощности частных производителей уже превышают объемы государственного заказа, а механизм контролируемого экспорта оружия Украина до сих пор не запустила.