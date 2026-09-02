ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Российский террор в Германии: как Берлин отвечает на новые диверсии Кремля

19:36 02.09.2026 Ср
7 мин
Попытка российской диверсии разозлила Берлин. Но реакция пока не выглядит убедительной
aimg Роман Кот
Российский террор в Германии: как Берлин отвечает на новые диверсии Кремля Фото: Полицейский стоит на территории аэропорта Лейпциг-Галле (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Германия закрывает российское консульство и требует новых санкций против Москвы из-за попытки взорвать украинский самолет в Лейпциге.

РБК-Украина рассказывает о деталях обострения и его возможных последствиях.

Главное:

  • Диверсия в Лейпциге: 4 августа на перроне аэропорта возле самолета Ан-124 обнаружили FPV-дрон, который пытался атаковать украинский борт.
  • Решение Германии: Правительство ФРГ решило закрыть генеральное консульство России в Бонне, расторгнуть соглашение о строительстве российского культурного центра в Берлине, а также усилить поддержку Украины.
  • Обвинения против России: Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что диверсия координировалась государственными структурами РФ.
  • Реакция союзников и врагов: НАТО и ЕС выразили полную солидарность с Германией и заверили в дальнейшей поддержке. В свою очередь, Россия угрожает новыми ударами.

Германия выступила с резким демаршем в адрес России. Поводом стали результаты расследования резонансного инцидента, произошедшего 4 августа в аэропорту Лейпцига.

По данным следствия, поздно вечером 4 августа на перроне аэропорта возле украинского грузового самолета Ан-124 "Руслан" авиакомпании "Антонов" обнаружили FPV-дрон размером с микроволновку. Беспилотник был снаряжен 800 граммами пластической взрывчатки и электродетонатором.

Анализ камер наблюдения показал, что дрон курсировал над территорией аэропорта еще с 19:28 по местному времени. Он был оснащен специальной SIM-картой, что позволяло управлять им с большого расстояния и делало его невидимым для стандартных систем антидроновой защиты, которые воспринимали сигнал как обычный мобильный телефон.

Более того, расследование выявило следы взрыва в заброшенном поселке Курсдорф неподалеку от аэропорта и ретрансляционную антенну, которую диверсанты, вероятно, использовали для усиления сигнала.

Дрон врезался в фюзеляж украинского самолета, однако детонации по совпадению обстоятельств не произошло – взрывное устройство отпало во время удара, после чего его обезвредил специальный саперный робот.

Аэропорт Лейпциг/Галле является одной из ключевых логистических баз Германии, а также украинских "Антоновых" в Европе, поэтому атака, вероятно, имела целью уничтожить стратегический борт и подорвать цепочки военно-технической помощи.

Читайте также: Сикорский о диверсиях в ЕС: похоже, Россия ведет против нас гибридную войну

Кроме того, на днях в Германии произошло еще несколько инцидентов. На центральном железнодорожном вокзале Аугсбурга в Баварии утром 2 сентября прозвучал взрыв, в результате которого пострадали двое украинцев.

Днем ранее произошла попытка диверсии на электроподстанции Турнов/Прайлак возле Бранденбурга. Неизвестные повредили несколько линий электропередач, из-за чего на расположенной неподалеку электростанции Еншвальде произошел технический сбой.

Ответ Германии

Министр внутренних дел Александер Добриндт подчеркнул, что планирование диверсии было профессиональным и координировалось государственными структурами РФ.

"В совокупности полицейские расследования, схемы действий и данные разведки доказывают ответственность России за попытку нападения. Таким образом, федеральное правительство делает выводы, что Россия несет ответственность за гибридную атаку", – сказал он на пресс-конференции.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что руководство России относится к ФРГ с открытой враждебностью.

"Попыткой нападения в Лейпциге российское руководство фактически намеренно решило углубить и значительно повредить наши и без того очень напряженные двусторонние отношения", – подчеркнул он.

Российский террор в Германии: как Берлин отвечает на новые диверсии Кремля

Фото: Бавария, Аугсбург. Полиция находится у главного железнодорожного вокзала на месте взрыва (Getty Images)

В ответ на действия РФ немецкое правительство постановило:

  • Закрыть российское генеральное консульство в Бонне, бывшей столице Западной Германии.
  • Отменить соглашение о строительстве российского культурного центра в центре Берлина.
  • Ужесточить ограничения для россиян, путешествующих в Германию.
  • Усилить давление на так называемый "теневой флот" России.
  • Обратиться к чиновникам Европейского Союза с просьбой ввести общеевропейские санкции против большего числа россиян.
  • Усилить меры в сфере разведки и контрразведки.
  • Подготовить дополнительные ракеты к IRIS-T и расширить партии беспилотников, которые будут поставлены в Украину.

Причины демарша

Такая реакция является серьезным шагом вперед со стороны официального Берлина. Ранее, несмотря на наличие других инцидентов, в которых подозревался российский след, Германия ограничивалась лишь следственными действиями и приговорами против конкретных исполнителей.

Германия обычно долго раскачивается, но такие меры готовились ранее, сказала РБК-Украина директор программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест. По ее словам, к "Русскому дому" в Берлине и консульству в Бонне вопросы возникали и раньше.

"Есть разный уровень операций. Если там просто информационные операции, пытались на это реагировать по-одному. Когда началась проблема в том, что это уже фактически террористическая деятельность и военные, они могут это четко доказать, поэтому ответить слишком слабо – было бы проблемой уже не в отношениях с Украиной, а перед собственным населением: насколько вообще страна готова или нет к любому инциденту", – отметила Шелест.

Читайте также: Взрыв на вокзале в Германии остановил движение поездов, есть пострадавшие

В то же время ассоциированный эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Иван Ус считает, что в определенной степени на жесткую реакцию Берлина мог повлиять фактор неформального лидерства и желание показать пример. Он обращает внимание, что в последнее время реакция ФРГ на российские провокации с дронами и поджогами была скорее вялой.

"Это также давит на немецкое руководство, которое понимает, что они – основная экономика Европейского Союза. И нападение на любую из стран ЕС – это нападение прежде всего на Германию. Я думаю, что кое-кто в немецком правительстве для себя сказал: нет, это уже чересчур, и поэтому надо не, скажем так, глубокую озабоченность демонстрировать, а надо сделать какие-то действия", – сказал эксперт в комментарии изданию.

Реакция в мире

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз полностью солидарен с Германией "в связи с этой атакой со стороны России".

"Мы сохраним единство ЕС, несмотря на эти эскалационные и серьезные действия. Правительство Германии приняло решительные меры. И посыл четкий: гибридные атаки не останутся без четкого ответа", – подчеркнула она.

Вместе с тем, вопрос новых санкций, по ее словам, будет подготовлен министрами иностранных дел на их предстоящем заседании.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО выражает полную солидарность с Германией после российской гибридной атаки.

"НАТО и впредь будет укреплять нашу способность сдерживать и защищать всех членов Альянса от любых угроз – в частности от злонамеренных действий, подобных тем, что произошли в Лейпциге и в других местах на территории Альянса", – заявил Рютте.

Он отметил, что попытки России запугать, подорвать единство и готовность поддерживать Украину тщетны. Однако генсек не сообщил деталей относительно практической реакции НАТО на инцидент в Лейпциге.

В свою очередь, Россия в очередной раз угрожает. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности удара "по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики".

В дальнейшем важно, чтобы пример с Германии взяли и другие страны континента, ведь российские диверсии в последнее время происходят по всей Европе. А слабая реакция со стороны ЕС разве что будет стимулировать Кремль к новым, все более агрессивным провокациям.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Какой инцидент стал поводом для резкого демарша Германии против России?

– Поводом стала неудавшаяся диверсия 4 августа в аэропорту Лейпцига, где FPV-дрон с 800 граммами взрывчатки атаковал украинский грузовой самолет Ан-124 "Руслан" компании "Антонов".

– Как именно планировалась атака с помощью дрона в аэропорту Лейпцига?

– Беспилотник был оснащен специальной SIM-картой для управления на большом расстоянии и маскировки под обычный мобильный телефон. Сигнал усиливался с помощью ретрансляционной антенны, установленной неподалеку в заброшенном поселке Курсдорф.

– Какие конкретные меры приняло немецкое правительство в ответ на действия РФ?

– Федеральное правительство решило закрыть российское генеральное консульство в Бонне, отменить соглашение о строительстве культурного центра в Берлине, ужесточить ограничения для граждан РФ, оказывать давление на теневой флот и инициировать общеевропейские санкции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация
Новости
Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября
Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября
Аналитика
Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью
Мария Волощукредактор РБК-Украина Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью