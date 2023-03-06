ua ru
Пн, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларуси заочно приговорили Тихановскую к 15 годам колонии

Новина українською →
Минск, Понедельник 06 марта 2023 14:25
В Беларуси заочно приговорили Тихановскую к 15 годам колонии Фото: экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Суд в Минске заочно осудил экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. Ей назначили 15 лет колонии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Белта.

Тихановскую признали виновной в "заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем".

Также оппозиционного лидера Беларуси обвинили в "создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти и действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси".

Кроме того, белорусский режим осудил оппозиционного политика, экс-дипломата Павла Латушко. Ему заочно назначили 18 лет строгого режима в исправительной колонии.

Напомним, Светлана Тихановская в 2020 году принимала участие в президентских выборах в Беларуси после того, как ее мужа не допустила ЦИК. Позже Сергея Тихановского задержали и бросили в тюрьму.

По данным белорусской ЦИК, Тихановская заняла второе место и получила 10% голосов. Однако оппозиционеры считают, что за нее проголосовали 70-80% избирателей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Светлана Тихановская
NEWS
Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны
Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны
DAILY
Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров