Польша призвала ЕС ввести новые санкции против Беларуси: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера правительства Польши Петра Мюллера, которое приводит GazetaPrawna.

"Эти показательные процессы последнего времени и очередные приговоры разным людям показывают только то, что в отношении Беларуси нужно, к сожалению, предпринимать далеко идущие действия, если говорить о международных санкциях", - сказал Мюллер.

По его словам, Польша обратилась в Европейский совет, чтобы действующие сейчас санкции в отношении России расширить также и на Беларусь.

"Мы здесь говорим об экономических санкциях. Мы считаем, что Беларусь должна быть охвачена аналогичными санкциями. Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по европейским каналам призвал, чтобы в списки санкций были внесены все лица, участвующие в показательных процессах на территории Беларуси - прокуроры, судьи и другие", - добавил представитель правительства Польши.