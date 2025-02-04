ЕС готов ответить на любые действия США по пошлинам "в течение часа", - премьер Польши

По словам Туска, ЕС будет действовать вместе перед лицом любых тарифов и будет готов ответить "в течение часа".

"Мы должны реагировать адекватно. Если администрация Вашингтона решит, что таможенные барьеры необходимы - я не верю, что они так считают - тогда Европейский Союз должен ответить аналогично. Другого решения нет", - отметил польский премьер.

По его мнению, диалог Трампа по тарифам может быть политической риторикой, а не реальной угрозой.

"Ничего нельзя недооценивать, надо быть готовым к любому сценарию, но мне кажется, что когда речь идет о тарифах, использование этого аргумента против Европейского Союза может быть больше политической риторикой, чем реальной угрозой", - добавил Туск.