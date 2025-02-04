ЕС готов ответить на любые действия США по пошлинам "в течение часа", - премьер Польши

Европейский Союз готов отреагировать на любые действия США по введению пошлин на импорт из ЕС "в течение часа".
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По словам Туска, ЕС будет действовать вместе перед лицом любых тарифов и будет готов ответить "в течение часа".
"Мы должны реагировать адекватно. Если администрация Вашингтона решит, что таможенные барьеры необходимы - я не верю, что они так считают - тогда Европейский Союз должен ответить аналогично. Другого решения нет", - отметил польский премьер.
По его мнению, диалог Трампа по тарифам может быть политической риторикой, а не реальной угрозой.
"Ничего нельзя недооценивать, надо быть готовым к любому сценарию, но мне кажется, что когда речь идет о тарифах, использование этого аргумента против Европейского Союза может быть больше политической риторикой, чем реальной угрозой", - добавил Туск.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что США вскоре введут пошлины на импорт из Евросоюза.
Тем временем лидеры стран ЕС допустили, что Евросоюз может ввести пошлины на импорт из США в случае, если Трамп начнет "тарифную войну".
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