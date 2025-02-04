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ЄС готовий відповісти на будь-які дії США щодо мит "протягом години", - прем'єр Польщі

Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз готовий відреагувати на будь-які дії США щодо запровадження мит на імпорт з ЄС "протягом години".

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Туска, ЄС діятиме разом перед обличчям будь-яких тарифів і буде готовий відповісти "протягом години".

"Ми повинні реагувати адекватно. Якщо адміністрація Вашингтона вирішить, що митні бар'єри необхідні - я не вірю, що вони так вважають - тоді Європейський Союз повинен відповісти аналогічно. Іншого рішення немає", -  зазначив польський прем’єр.

На його думку, діалог Трампа щодо тарифів може бути політичною риторикою, а не реальною загрозою.

"Нічого не можна недооцінювати, треба бути готовим до будь-якого сценарію, але мені здається, що коли йдеться про тарифи, використання цього аргументу проти Європейського Союзу може бути більше політичною риторикою, ніж реальною загрозою", - додав Туск.

Трампа погрожує ввести мита на імпорт з ЄС

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що США незабаром введуть мита на імпорт з Євросоюзу.

Тим часом лідери країн ЄС допустили, що Євросоюз може запровадити мита на імпорт з США в разі, якщо Трамп почне "тарифну війну".

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