Лидеры стран ЕС допустили пошлины на импорт из США в качестве ответной меры

Евросоюз может ввести пошлины на импорт из США в случае, если президент Дональд Трамп начнет "тарифную войну".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Канцлер Германии Олаф Шольц перед неформальной встречей лидеров стран ЕС отметил, что блок "может реагировать на тарифную политику тарифной политикой".

"Мы должны и будем это делать, но перспектива и цель должны заключаться в том, чтобы мы действовали таким образом, чтобы все сводилось к сотрудничеству", - добавил глава немецкого правительства.

В свою очередь премьер Польши Дональд Туск отметил, что ЕС должен сделать все, чтобы "избежать этой совершенно ненужной и глупой тарифной войны".

"Мы не можем потерять здравый смысл, мы не можем потерять осознание наших интересов. В то же время мы не можем потерять наше европейское самоуважение и уверенность в себе. Это нелегко, но мы увидим", - уточнил он.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что она "не поддерживает борьбу с союзниками", но что Дания будет сотрудничать и реагировать на тарифы США.

При этом глава дипломатии Кая Каллас заявила, что в торговой войне с США "не будет победителей". Она подчеркнула, что тарифы повлияют на рабочие места и цены, добавив, что Китай будет "единственным, кто будет смеяться в стороне".

Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, подчеркнул необходимость "перейти к позитивной экономической повестке дня" в отношениях с США, предложив ЕС приобретать больше сжиженного природного газа (СПГ), а также закупать дополнительное американское военное оборудование.