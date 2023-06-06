ЕС готов предоставить помощь Украине для смягчения последствий подрыва Каховской ГЭС

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает РБК-Украина .

"В ходе телефонного разговора с Жозепом Боррелем проинформировал его о подрыве Россией дамбы Каховской ГЭС и последствиях для людей и окружающей среды", - сообщил Кулеба.

Боррель заверил, что Европейский Союз готов предоставить необходимое содействие и гуманитарную помощь для смягчения последствий этой устроенной Россией катастрофы.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.

Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.

Чем грозит разрушение Каховской ГЭС, - читайте в материале РБК-Украина.