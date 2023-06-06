ЕС готов предоставить помощь Украине для смягчения последствий подрыва Каховской ГЭС
Европейский Союз выразил готовность оказать помощь для смягчения последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает РБК-Украина.
"В ходе телефонного разговора с Жозепом Боррелем проинформировал его о подрыве Россией дамбы Каховской ГЭС и последствиях для людей и окружающей среды", - сообщил Кулеба.
Боррель заверил, что Европейский Союз готов предоставить необходимое содействие и гуманитарную помощь для смягчения последствий этой устроенной Россией катастрофы.
Подрыв Каховской ГЭС
Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.
В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.
Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.
Кроме того, в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.
Чем грозит разрушение Каховской ГЭС, - читайте в материале РБК-Украина.
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