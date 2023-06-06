ЄС готовий надати допомогу Україні для пом'якшення наслідків підриву Каховської ГЕС
Європейський Союз висловив готовність надати допомогу для пом’якшення наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після розмови з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, повідомляє РБК-Україна.
"Під час телефонної розмови з Жозепом Боррелем проінформував його про підрив Росією дамби Каховської ГЕС і наслідки для людей та навколишнього середовища", - повідомив Кулеба.
Боррель запевнив, що Європейський Союз готовий надати необхідне сприяння та гуманітарну допомогу для пом'якшення наслідків цієї влаштованої Росією катастрофи.
Підрив Каховської ГЕС
Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.
В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.
Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.
Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.
Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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