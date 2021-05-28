Небо для авіакомпаній з Білорусі закрили всі сусіди, крім Росії  

Станом кінець травня свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній закрили 10 країн. У тому числі майже всі сусідні з Білоруссю країни.

Про це пише портал TUT.BY .

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Україна закриває небо для білоруських літаків з 29 травня.

Фото: які країни закрили недо для Білорусі (t.me/tutby_official)

Повідомляється, що до авіабойкоту Білорусі приєдналися всі сусіди, крім Росії (Польща, Україна, Литва і Латвія), А також Естонія, Чехія, Фінляндія, Швеція, Великобританія і Франція.

Нагадаємо, раніше в уряді заявили, що такий крок необхідний для забезпечення безпеки української авіації та пасажирів.

А уряд Польщі заборонив літакам білоруських авіакомпаній входити в повітряний простір країни ще в середині тижня.

"Рада міністрів ввела заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, що використовуються перевізниками з Білорусі. Це є частиною реалізації санкцій, про які в ході Європейської Ради просив прем'єр-міністр Моравецький", - повідомив офіційний представник уряду Польщі Петро Мюллер.

Санкції проти білоруських авіакомпаній запровадили після інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair.