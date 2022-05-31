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ЄС готує мита на російську нафту в разі провалу ембарго, - FT

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Брюссель, Вівторок 31 травня 2022 21:14
ЄС готує мита на російську нафту в разі провалу ембарго, - FT Фото: ЄС готує додаткові заходи крім ембарго на російську нафту (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Європейський союз опрацьовує варіант з введенням мит на російську нафту, якщо затія з ембарго на поставки провалиться. В такому випадку безсила буде навіть Угорщина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FT.

Видання з посиланням на джерела пише, що лідери Євросоюзу домовилися про заборону на морські поставки російської нафти, але дають тимчасове виключення для таких країн як Угорщина, оскільки вони отримують нафту тільки по трубопроводах.

Однак якщо країни-учасниці ЄС відмовляться слідувати ембарго, то Брюссель запропонує ввести мита, щоб російська нафта перестала бути конкурентною на європейському ринку.

FT зазначає, що російська нафта, яка поставляється по трубопроводу "Дружба" до Угорщини, Словаччини та Чехії, на 20% дешевше еталонної марки Brent. За словами європейського чиновника, якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан самостійно не встановить крайній термін імпорту з Росії, то ЄС введе мита.

Причому введення мит вимагає кваліфікованої більшості голосів серед 27 країн-учасниць Євросоюзу, а не одноголосності, як у випадку зі звичайними санкціями. Такі заходи можливі тому, що ЄС скасував статус "найбільшого сприяння" щодо Росії.

"Кращий варіант - заборона на імпорт. Але тарифи - це альтернативна можливість, яку ми можемо розглянути. Я не так турбуюся про це, оскільки ми все одно знайдемо рішення", - зазначив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС звільнив Угорщину від нафтового ембарго щодо Росії.

Очікується, що через це ембарго Росія позбудеться доходів у сумі близько 10 млрд доларів на рік.

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