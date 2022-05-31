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ЕС готовит пошлины на российскую нефть в случае провала эмбарго, - FT

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Брюссель, Вторник 31 мая 2022 21:14
ЕС готовит пошлины на российскую нефть в случае провала эмбарго, - FT Фото: ЕС готовит дополнительные меры помимо эмбарго на российскую нефть (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз прорабатывает вариант с введением пошлин на российскую нефть, если затея с эмбарго на поставки провалится. В таком случае бессильна будет даже Венгрия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FT.

Издание со ссылкой на источники пишет, что лидеры Евросоюза договорились о запрете на морские поставки российской нефти, но дают временное исключение для таких стран как Венгрия, поскольку они получают нефть только по трубопроводам.

Однако если страны-участницы ЕС откажутся следовать эмбарго, то Брюссель предложит ввести пошлины, чтобы российская нефть перестала быть конкурентной на европейском рынке.

FT отмечает, что российская нефть, которая поставляется по трубопроводу "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию, на 20% дешевле эталонной марки Brent. По словам европейского чиновника, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан самостоятельно не установит крайний срок импорта из России, то ЕС введет пошлины.

Причем введение пошлин потребует квалифицированного большинства голосов среди 27 стран-участниц Евросоюза, а не единогласия, как в случае с обычными санкциями. Такие меры возможны потому, что ЕС отменил статус "наибольшего благоприятствования" в отношении России.

"Предпочтительный вариант - запрет на импорт. Но тарифы - это альтернативная возможность, которую мы можем рассмотреть. Я не так беспокоюсь об этом, поскольку мы все равно найдем решение", - отметил представитель Еврокомиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС освободил Венгрию от нефтяного эмбарго в отношении России.

Ожидается, что из-за этого эмбарго Россия лишится доходов в сумме около 10 млрд долларов в год.

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