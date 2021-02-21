Тіхановська назвала насмішкою санкції ЄС проти Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала насмішкою санкції, які Євросоюз ввів проти білоруського керівництва. За словами політика, санкцій "сміхотворно мало".

На її думку, чинних обмежувальних заходів недостатньо для надання тиску на Мінськ. Вона також нагадала, що було необхідно, щоб міжнародне співтовариство не визнавало Лукашенко законним президентом, однак цю ініціативу підтримали, але вирішувати проблему не захотіли".

"Під санкціями знаходяться всього 90 осіб. Це насмішка, і режим Лукашенка сміється", - сказала Світлана Тіхановська.

Нагадаємо, раніше Світлана Тіхановська зробила важливу заяву. За її словами, опозиція "втратила вулиці".

Також раніше РБК-Україна писало, що Тіхановська поки не бачить сенсу в поверненні в Білорусь.

Тим часом у міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що зараз у Білорусі почалася нова хвиля репресій.

Зокрема, в Білорусі силовики провели обшуки в офісі "Білоруської асоціації журналістів" (БАЖ), позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна" і незалежної профспілки РЕП.