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Тіхановська назвала насмішкою санкції ЄС проти Білорусі

Новость на русском → Мінськ, Неділя 21 лютого 2021 19:50
Тіхановська назвала насмішкою санкції ЄС проти Білорусі Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)
Автор: Андрій Козловський

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала насмішкою санкції, які Євросоюз ввів проти білоруського керівництва. За словами політика, санкцій "сміхотворно мало".

Про це Світлана Тіхановська розповіла в інтерв'ю газеті The Sunday Times.

"Під санкціями знаходяться всього 90 осіб. Це насмішка, і режим Лукашенка сміється", - сказала Світлана Тіхановська.

На її думку, чинних обмежувальних заходів недостатньо для надання тиску на Мінськ. Вона також нагадала, що було необхідно, щоб міжнародне співтовариство не визнавало Лукашенко законним президентом, однак цю ініціативу підтримали, але вирішувати проблему не захотіли".

Нагадаємо, раніше Світлана Тіхановська зробила важливу заяву. За її словами, опозиція "втратила вулиці".

Також раніше РБК-Україна писало, що Тіхановська поки не бачить сенсу в поверненні в Білорусь.

Тим часом у міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що зараз у Білорусі почалася нова хвиля репресій.

Зокрема, в Білорусі силовики провели обшуки в офісі "Білоруської асоціації журналістів" (БАЖ), позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна" і незалежної профспілки РЕП.

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