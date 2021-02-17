ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Білорусі почалася нова хвилю жорстоких репресій, - Amnesty International

Новость на русском → Середа 17 лютого 2021 00:52
В Білорусі почалася нова хвилю жорстоких репресій, - Amnesty International Фото: акція на підтримку Білорусі (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Білоруська влада розпочала нову хвилю жорстоких репресій щодо організацій громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Вона намагається знищити незалежні ЗМІ та правозахисні організації країни за допомогою рейдів на їхні будинки та офіси.

Про це йдеться в заяві Amnesty International.

Зазначається, що "шокуюче і безпрецедентне" беззаконня з боку держави продовжує відбуватися незважаючи на широку міжнародну критику й негативну реакцію.

"Ми рішуче засуджуємо ці акти грубого вторгнення, здійснені під абсолютно помилковими приводами, і закликаємо негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих виключно за мирне здійснення своїх прав людини. Аби підтримати народ Білорусі, міжнародна спільнота має продовжувати робити все можливе для захисту прав людини і протидії репресіям влади щодо громадянського суспільства Білорусі", - зазначають в Amnesty International.

Нагадаємо, 16 лютого в Білорусі силовики провели обшуки в офісі "Білоруської асоціації журналістів" (БАЖ), позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна" і незалежної профспілки РЕП.

РБК-Україна писало, що ЄС засудив масові обшуки у журналістів і правозахисників у Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Білорусь
NEWS
Кулеба про "Мінськ": процес більше живий, ніж мертвий
Кулеба про "Мінськ": процес більше живий, ніж мертвий
DAILY
Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні