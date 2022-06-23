Переконлива версія. ПАРЄ звинуватила Росію в катастрофі MH17

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій заявила про причетність Росії до катастрофи рейсу MH17 на Донбасі в липні 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПАРЄ.

Зокрема, в резолюції йдеться, що на підставі доказів, які надала влада України та Нідерландів, найпереконливішою версією залишається те, що літак збили ракетою з ЗРК "Бук", який перегнала на Донбас одна з військових частин РФ. У резолюції наголошується, що ПАРЄ вражена дезінформацією російської влади щодо катастрофи літака Malaysia Airlines. "Замість того, щоб надати компетентним слідчим органам достовірну інформацію, російська влада поширювала дезінформацію, в тому числі суперечливі версії подій, покликані створити плутанину. Як показують розвідувальні дані з відкритих джерел, опубліковані в численних звітах, російська влада дійшли до того, що представили сфальсифіковані дані радарів, супутників та інші дані, щоб приховати правду", - йдеться в документі.