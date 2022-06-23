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Переконлива версія. ПАРЄ звинуватила Росію в катастрофі MH17

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Страсбург, Четвер 23 червня 2022 21:14
Переконлива версія. ПАРЄ звинуватила Росію в катастрофі MH17 Фото: місце катастрофи MH17 (defensie nl)
Автор: Юлія Бойко

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій заявила про причетність Росії до катастрофи рейсу MH17 на Донбасі в липні 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПАРЄ.

Зокрема, в резолюції йдеться, що на підставі доказів, які надала влада України та Нідерландів, найпереконливішою версією залишається те, що літак збили ракетою з ЗРК "Бук", який перегнала на Донбас одна з військових частин РФ.

У резолюції наголошується, що ПАРЄ вражена дезінформацією російської влади щодо катастрофи літака Malaysia Airlines.

"Замість того, щоб надати компетентним слідчим органам достовірну інформацію, російська влада поширювала дезінформацію, в тому числі суперечливі версії подій, покликані створити плутанину. Як показують розвідувальні дані з відкритих джерел, опубліковані в численних звітах, російська влада дійшли до того, що представили сфальсифіковані дані радарів, супутників та інші дані, щоб приховати правду", - йдеться в документі.

Нагадаємо, основна частина судового процесу у справі про катастрофу MH17 вже завершилася, оголошення вироку очікується в листопаді або грудні 2014 року.

Катастрофа сталася 17 липня 2014 року в розпал бойових дій на Донбасі. Російські війська збили літак, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзія), в результаті загинули всі 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Обвинуваченими в цій справі проходять чотири особи, всім їм загрожує довічне ув'язнення.

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ПАРЄ Російська Федерація MH17
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