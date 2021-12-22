Для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 запросили довічні терміни
Нідерландська прокуратура запросила для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 довічне тюремне ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки De Telegraaf Саскії Беллеман.
Як заявила прокурор Манон Ріддербекс, катастрофа MH17 є одним із найтяжчих злочинів, який став результатом операції за участю фігурантів справи Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка.
"Факти настільки серйозні, а наслідки настільки великі, що з погляду відплати доречне лише максимальне покарання", - наголосила вона.
Таким чином, прокуратура вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених.
Ріддербекс додала, що Росія навряд чи видасть своїх громадян Гіркіна, Дубинського та Пулатова, а місцезнаходження українця Леоніда Харченка залишається невідомим.
"Але будь-кого, хто сьогодні здається невловимим, завтра можуть заарештувати", - вважає звинувачення.
Прокуратура також вимагає, щоб суд ухвалив рішення про негайне ув'язнення.
Нагадаємо, на суді прокурори заявили, що так звана "ДНР" влаштувала терор у 2014 році на Донбасі, а бойовики не мали права застосувати "Бук".
Катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року у розпал боїв на Донбасі. За версією слідства, проросійські бойовики збили літак, який летів із Амстердама до Куала-Лумпуру. На борту було 298 людей.