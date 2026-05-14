ЕС финализирует пакет помощи Украине на 6 млрд евро для закупки дронов

Детали помощи и реакция на атаки РФ

По словам фон дер Ляйен, решение о выделении средств принимается на фоне усиления российского террора. В частности, она вспомнила последнюю массированную атаку беспилотников на украинские города.

"Прошлой ночью Россия начала одну из своих самых длинных и безжалостных атак беспилотников на Украину. Еще одна ночь смертей и разрушений", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она добавила, что пока Кремль игнорирует дипломатические усилия, ЕС будет продолжать усиливать оборонные способности Украины и давить на экономику агрессора.

"Мы завершаем пакет поддержки беспилотников на сумму 6 миллиардов евро. И мы продолжаем давить на военную экономику России с помощью все более жестких санкций", - заявила фон дер Ляйен.