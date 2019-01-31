ЄС у лютому не ухвалюватиме висновків щодо Україні, - журналіст

Журналіст розповів, що міністри закордонних справ країн ЄС не приймали жодних висновків щодо України з 2015 року

Главы министерств иностранных дел (МИД) стран ЕС на заседании в феврале не будуть принимать заключение относительно ситуации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter брюссельского журналиста Рикарда Джозвяка.

"Вряд ли будет заключение Совета относительно Украины, когда министры иностранных дел ЕС будут обсуждать ситуацию в стране 18 февраля. Стоит сказать, что министры иностранных дел не принимали никаких заключений относительно Украины с 2015 года", - написал Йозвяк.

Ранее РБК-Украина, ссылаясь на Reuters сообщало, что в феврале министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят вопрос о введении новых санкций против России из-за противостояния с Украиной в Азовском море.

Добавим, Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января приняла украинскую резолюцию по Азову. Украина в резолюции ПАСЕ требует освобождения моряков и политзаключенных РФ. Также в документе осуждается строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины; обыски украинских судов в Азовском море.

Отметим, украинская делегация на дебатах в ПАСЕ призвала ввести "Азовский пакет санкций" против России и граждан РФ, причастных к захвату украинских судов и моряков в Керченском проливе 25 ноября.