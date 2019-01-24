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ЄС у лютому обговорить нові санкції проти Росії, - Reuters

Новини » Політика    24.01.2019 - 19:07
ЄС у лютому обговорить нові санкції проти Росії, - Reuters
Фото: прапори ЄС (© European Union 2015 - European Parliament)

ЄС наступного тижня випустить офіційну дипломатичну ноту протесту у зв'язку із затриманням Росією 24 українських моряків

У лютому міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять питання про введення нових санкцій проти Росії через протистояння з Україною в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters з посиланням на заяву дипломатів.

Повідомляється, що ЄС наступного тижня випустить офіційну дипломатичну ноту протесту у зв'язку із затриманням Росією 24 українських моряків, захоплених під час інциденту в листопаді, додали вони.

Видання пише, що члени ЄС, які вже давно зайняли жорстку позицію щодо Росії, включаючи Литву, Швецію, Велику Британію та Польщу, підтримують пропозицію додаткових санкцій з боку таких країн, як Данія та Словаччина. Вони стверджують, що тиск з боку Франції і Німеччини для звільнення українських військовослужбовцями не принесло результатів.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) сьогодні, 24 січня, прийняла українську резолюцію по Азову. Україна в резолюції ПАРЄ вимагає звільнення моряків і політв'язнів РФ. Також у документі засуджується будівництво Керченського мосту, який порушує територіальну цілісність України; обшуки українських суден в Азовському морі.

Зазначимо, українська делегація на дебатах у ПАРЄ закликала ввести "Азовський пакет санкцій" проти Росії і громадян РФ, причетних до захоплення українських суден і моряків в Керченській протоці 25 листопада.

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