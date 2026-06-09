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ЕС разрешил останавливать суда теневого флота РФ силой: что это меняет

10:37 09.06.2026 Вт
3 мин
Какие меры против судов теневого флота РФ будут применяться и как это комментирует Украина?
aimg Елена Чупровская aimg Роман Кот
Фото: ЕС дал право подниматься на борт судов теневого флота РФ (Getty Images)

ЕС переходит от наблюдения к физическим проверкам судов теневого флота РФ в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Офиса президента Украины Владислава Власюка.

ЕС разрешил брать на абордаж

8 июня глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом второго дня встречи министров обороны в Никосии объявила о переходе противодействия теневому флоту РФ на новый уровень.

В рамках операции IRINI - миссии ЕС по обеспечению безопасности судоходства в Средиземном море - военно-морские силы государств-членов получили право подниматься на борт судов при наличии обоснованных подозрений относительно их идентификации или нарушения международных норм.

Что такое IRINI

Операцию IRINI создали в 2020 году в рамках мандата ООН - сначала для контроля эмбарго на поставки оружия в Ливию.

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В 2025 году ее полномочия расширили: к ним добавили мониторинг судов, которые могут обходить санкции, в частности перевозить российскую нефть. Однако до физических проверок дошло только в 2026 году.

1 июня инспекционная группа впервые поднялась на борт подсанкционного танкера MV Oneiroi в международных водах Средиземного моря. Судно находится под санкциями ЕС и Украины. Основанием стали подозрения относительно использования ложного флага и причастности к перевозке российской нефти.

До этого миссия преимущественно ограничивалась наблюдением, радиопроверками и инспекциями с согласия капитанов.

Реакция Украины

"Мы давно ожидаем более четких и решительных действий в этом направлении со стороны ЕС, поскольку деятельность российского теневого флота фиксируется с 2023 г.", - заявил советник Офиса президента Украины Владислав Власюк.

По его словам, Украина поддерживает усиление практических мер и рассчитывает на дальнейшее расширение санкций в отношении морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов в пределах ЕС.

В то же время не решенным, по словам Власюка, остается вопрос транспортировки российской нефти северными морскими маршрутами - от Финского залива и Балтийского моря через Датские проливы до Северного моря.

Этот путь Россия активно использует для нефтяного экспорта, несмотря на усилия отдельных стран. Швеция с начала года задержала четыре судна, одно из которых может быть передано Украине.

Как сообщало РБК-Украина, 1 июня ВМС Франции взяли на абордаж подсанкционный нефтяной танкер "Тагор" в Атлантическом океане. Судно отплыло из России и находилось под международными санкциями.

Между тем в тот же день подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили подсанкционный сухогруз "Леонид Пестриков" в порту оккупированного Бердянска. Судно использовалось для перевозки грузов из оккупированных украинских портов.

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